‘Yemek yapmadın dayağı’ sonu oldu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde eşi Yunus Korkut (34) tarafından yemek yapmadığı gerekçesiyle dövülen Ummuhan Korkut (25), hayatını kaybetti. "Bu kadar da olmaz" dedirten olay, 21 Ocak'ta Beyobası Mahallesi'nde meydana geldi. Korkut, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak eşi, 2 çocuk annesi Korkut'un bayıldığı ve ağzından köpük geldiği ihbarında bulundu.

SAVCILIKTA İNKAR ETTİ

Sağlık görevlilerince Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Korkut, durumu ağırlaşınca Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Vücudunda morluklar tespit edilen ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen Ummuhan Korkut, beyin ameliyatı sonrası yoğun bakıma alındı. GÖZALTINA alınan canı koca, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Zanlının savcılıktaki ifadesinde, dayak olayını inkar ettiği ve "Yemek meselesi yüzünden tartıştık. Daha sonra koyunlara bakmak için evin arkasına gitti. Yanına gittiğimde ağzından köpük geldiğini fark ettim" dediği öğrenildi. Talihsiz kadının cenazesi, otopsinin ardından toprağa verilecek.