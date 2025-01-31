Muğla 22 yılda 8 baraj ve 10 gölete kavuştu

Tarım ve Orman Bakanlığı Son yıllarda yaşanan iklim değişikliği, küresel ısınmanın etkisi ile suyun stratejik öneminin daha da artırdığı ifade ederken, suyun stratejik olarak yönetilmesi zorunluluğunun da ortaya çıktığı açıklandı. Yapılan açıklamada, "Bu nedenle suya erişimin güvenli, kesintisiz ve arzu edilen miktarda sağlanabilmesi adına depolama tesisleri büyük önem taşımaktadır. Havza özelliklerine göre planlanan su depolama tesisleri, tüm sistemin sigortası olarak su çevriminin en önemli halkasını teşkil etmektedir. Bu tesisler kuraklık ve taşkın dönemlerinde hayati bir görev üstlenmektedir" denildi.

22 yılda Muğla'da 150 bin 845 dekar arazi suya kavuştu



Muğla'ya yapılan yatırımlar hakkında yapılan açıklamada, "Suyu kontrol ve sürdürülebilir kullanma anlayışımızı, modern tekniklerle birleştirip; son 22 yılda Muğla'da inşa ettiğimiz 23 sulama tesisi ile 150 bin 845 dekar tarımsal araziyi sulamaya açtık. Muğlalılar için; son 22 yılda, 28 Milyar TL'lik yatırım yaparak 134 adet tesis inşa ettik. Muğla'da son 22 yılda hizmete aldığımız 8 baraj ve 10 gölet ile 482 milyon metreküp su depolama hacmine ulaştık"