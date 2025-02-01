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Haberler Muğla 19 yıl önce kaybolmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

19 yıl önce kaybolmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ailesinin 19 yıldır haber alamadığı ve po dönem 17 yaşında olan Yasemin Dermenci'nin öldürülerek ormanlık alana gömüldüğü ortaya çıktı. Ekipler olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına alırken ormanlık alanda insana ait kemikler bulundu.

DHA

Giriş Tarihi:

19 yıl önce kaybolmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı, faili meçhul olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatıldı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2006'da haber alınamayan Yasemin Dermenci'nin kaybolmasına ilişkin dosyayı yeniden ele aldı. Geçen yıl farklı bir kayıp olayıyla ilgili alınan ifadelerde, kaybolan Dermenci'nin 2006'da tüfekle öldürülerek gömüldüğü bilgisi üzerine ekipler teknik ve fiziki takip başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu olaya karıştığı tespit edilen Tursun Karabulut (40) ile Ömer Dalbudak (44), geçen çarşamba günü yakalandı.

19 yıl önce kaybolmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

CİNAYETİ İTİRAF ETTİLER
Gözaltına alınan şüphelilerden Tursun Karabulut ifadesinde, Yasemin'i o dönem eşi ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle öldürdüğünü ve Ömer Dalbudak'tan da yardım alarak, ormanlık alana gömdüklerini itiraf etti. Tursun Karabulut'un gösterdiği ormandaki alanda kepçe ile yapılan aramada Yasemin Dermenci'ye ait olduğu tahmin edilen insana ait kemikler bulundu. Kemiklerle ilgili DNA araştırması başlatıldı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tursun Karabulut ve Ömer Dalbudak tutuklandı.

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