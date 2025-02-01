Bafa Gölü’nde tedirgin eden görüntü! Bazı bölümleri kızıla büründü

Aydın ve Muğla il sınırları içerisinde yer alan 6 bin 721 hektar yüzey alanına sahip, 25 metre derinliğe kadar ulaşan ve 80 familyaya ait 237 cins, 325 tür bitkiyle flamingo başta olmak üzere binlerce kuşa ev sahipliği yapan Bafa Gölü'nde, geçen yıl ekim ve kasım ayı içerisinde suda çekilme ve kirlilik oluştu. Bölgedeki çekilme nedeniyle bazı balıkçı tekneleri karada kalırken, kirlilikle pis koku da yayılmaya başladı. 5 Kasım'da göldeki ekolojik değişimlerin incelenmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu tarafından bir heyet, Bafa Gölü'ne geldi.

GÖLDEKİ SU SEVİYESİ YÜKSELDİ

Bölgede aralık ve ocak aylarında etkili olan yağışlarla birlikte göldeki su seviyesi yükseldi. Diğer yandan bölgede bulunan tarımsal ve hayvansal tesislerdeki kirleticilerin, dere yataklarına oradan da Bafa Gölü'ne akması nedeniyle göl ve çevresinde kirlilik sürüyor. Gölün bazı bölümleri kızıla bürünürken, tesislerden gelen kirlilikle beraber başta cam şişeler olmak üzere katı evsel atıkların da bölgeye atıldığı görüldü.