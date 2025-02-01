Özge hemşireden acı haber geldi

Çalıştığı hastanede rahatsızlanan 7 aylık hamile Özge Özçelik erken doğum sonrası yoğun bakıma kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Muğlalı ebe hemşire meslektaşlarının ve doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. İzmir'in Karşıya ilçesinde özel bir hastanede ebe hemşire olarak görev yapan 7 aylık hamile 28 yaşındaki Özge Özçelik Pala, 17 Şubat günü çalıştığı sırada rahatsızlandı ve doğum sancıları arttı.

MUĞLA'DA DEFNEDİLECEK

Pala'nın bebeği sezeryanla alınırken, doğum sırasında genç kadının beynine pıhtı attı. Geçirdiği ameliyatın ardından yoğun ünitesine tedaviye alınan Özge hemşirenin 28 beyin ölümü gerçekleşti. Yoğun bakımda yaşam destek ünitesine bağlı olarak yaşam mücadelesi veren Özge hemşire 30 Ocak'ta yaşam savaşını kaybetti. Yoğun bakım ünitesi önünden bir an olsun ayrılmayan çalışma arkadaşları ve yakınları ise genç kadından gelen acı haberle adeta yıkıldı. Erken doğumla dünyaya gelen kız bebeğinin ise küveze alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yıllardır mesleği gereği birçok bebeği annesine kavuşturan Muğlalı genç hemşirenin, kendi bebeğini kucağına alamadan hayatını kaybetmesi, üzüntüye neden oldu. Özge hemşirenin cenazesinin Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Kafaca Mahallesinde toprağa verileceği öğrenildi.