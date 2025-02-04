Kütüphanede tanışıp nişanlandılar

Muğla'da üniversite okurken kütüphanede tanışan Gülbahar Aslan (27) ile Nijerli Facial Yacine (30), Batman'da düzenlenen törenle nişanlandı. Nijer'den, Muğla'daki Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde Matematik Bölümü okumak için gelen Facial Yacine, 2019 yılında kütüphanede ders çalışırken, aynı üniversitede Okul Öncesi Öğretmenliği okuyan Batmanlı Gülbahar Aslan ile tanıştı. Bir süre arkadaşlık eden Facial ve Gülbahar, evlilik kararı aldı. Kentteki bir isteme evinde yapılan törende, üniversiteden bir öğretmeni, Gülbahar'ı Facial için babasından istedi. Ardından çift, yüzük takarak nişanlandı. Nişan törenine Nijer'den gelen Facial'in kardeşi ve arkadaşları da katıldı. Yüzüklerin takılmasının ardından çift, dans etti.

Törende Facial'in Nijer'deki ailesi de telefonla görüntülü görüştü.Gülbahar ile arkadaşlığının zamanla ilerlediğini belirten Faical Yacine, "2014'te Nijer'den üniversite okumak için Muğla'ya geldim. Kütüphanede çok zaman geçiriyordum. Hanımefendi de orada karşıma çıktı. İlk olarak çok güzel arkadaşlığımızı sürdürdük. Sonra baktık gittikçe duygular değişiyor. Tabi onun peşinden çok koştum, çok şükür şimdi oldu. Aileme çok önceden bahsettim. 'Bir kız gördüm, çok beğendim' dedim. 2-3 yıl boyunca çok güzel yakın arkadaşlığımız oldu. İşleri, güçleri paylaşırken aslında birbirimize çok uygun olduğumuzu gördük. Duygularımız değişince birlikte daha çok zaman geçirmeye başladık ve evliliğe adım atma kararı aldık. Aileler en başta şaşırsalar da sonrasında saygı duydular ve süreç bu şekilde ilerledi" dedi