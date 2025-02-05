Acılı anne isyan etti: Canice hisle öldürmek için ne yapmalıydı!

Muğla'da, üniversiteli Pınar Gültekin'i (27) boğduktan sonra varile koyup yakan ve üzerine beton döken sanık Cemal Metin Avcı'ya (35) verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının Yargıtay tarafından bozulmasına anne Şefika Gültekin (58) tepki gösterdi.

Baba Sıddık Gültekin

'BU BİZİM İÇİN ÇOK AĞIR'

Gültekin, "O cani kızımı öldürdü, yaktı ve üzerine beton döktü. Canice hisle öldürmüş olması için daha ne yapması gerekiyordu?" dedi. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Gültekin'in öldürülmesine ilişkin davada sanık Cemal Metin Avcı'ya "tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozmuştu.

Cemal Metin Avcı

Yapılan itirazında, "Sanığın davranışlarının eylemini bir an önce tamamlama ve sonuç almaya yönelik olduğu, bu haliyle eylemin tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme suçunu oluşturduğu kanaatine varılmıştır" ifadeleri kullanıldı. Yaşanan gelişmenin ardından Gültekin'in babası Sıddık Gültekin de tepki göstererek, "Ben şu anda 'keşke kızım kurşunla öldürülseydi' diyorum. Ölüm seçiyorum. Bir baba için bu çok ağır" ifadelerini kullandı.