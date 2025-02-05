Muğla Büyükşehir’de TİS görüşmeleri tıkandı

MUĞLA Büyükşehir Belediyesi ile Belediye İş Sendikası ve DİSK 2 Nolu Muğla Şubesi arasında başlayan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri tıkandı. 1 Şubat 2025 tarihinde 60 günlük süre doldu ve idare, sendika yöneticilerine bir rakam vermedi. Belediye İş Sendikası ve DİSK 2 Nolu Muğla Şubesi'nin "uzlaşmazlık raporu" tutarak arabulucuya gidecekleri öğrenildi. Muğla Büyükşehir Belediyesinin kurulduğu günden bu yana işçiler ilk defa Şubat ayında zamlı maaş alamama tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. MUSKİ başta olmak üzere birçok belediye çalışanı sendikalardan yasal süre içerisinde greve gitme kararı almasını istiyor.