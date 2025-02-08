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Haberler Muğla Cezaevinden kaçan firariyi taksinin bagajında taşıyan şoför tutuklandı

Cezaevinden kaçan firariyi taksinin bagajında taşıyan şoför tutuklandı

Muğla'da cezaevinden kaçan şahıs, jandarmanın Marmaris'teki yol kontrolü sırasında taksinin bagajında yakalandı. Firari ve onu takside taşıyan taksici de tutuklandı.

DHA

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Cezaevinden kaçan firariyi taksinin bagajında taşıyan şoför tutuklandı

Muğla'da uyuşturucu madde ve uyarıcı madde ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklanan K.S.T., Muğla Açık Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Bir süre cezaevinde kalan K.S.T., firar etti. Jandarma ekipleri, Marmaris ilçesi Çetibeli Yol Kontrol Noktası'nda bir taksiden şüphelendi.

Cezaevinden kaçan firariyi taksinin bagajında taşıyan şoför tutuklandı

Şüphe üzerine şoför Ç.B.B.'yi taksiden indiren ekipler, araçta yaptıkları aramada cezaevi firarisi K.S.T.'yi bagajda yakaladı. Gözaltına alınan Ç.B.B. ve K.S.T., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan K.S.T. ve Ç.B.B., tutuklandı.

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