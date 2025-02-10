Hayatımdan 7 can gitti

MUĞLA'NIN Menteşe ilçesinde yaşayan Fatma Bahçe, 1975'te Şinasi Bahçe ile evlenerek mutlu bir yuva kurdu. 4 kızı olan Bahçe'nin tek hayali eşi, çocukları ve torunlarıyla mutlu bir ömür sürmekti. Ancak mutluluğu uzun sürmedi. Fatma Bahçe ilk olarak 1989 yılında Muğla Belediyesi'nde çalışan eşini korkunç bir iş kazanda kaybetti.

O dönem 32 yaşında olan kocası, sel baskınında, kopan bir kaya parçasının altında kalarak yaşamını yitirdi.

DEPREME 5 KURBAN VERDİ

YAS tutan Bahçe, 17 yıl sonra bu kez de evlat acısıyla sarsıldı. Kızı Nacide Bahçe (26), bir otobüsün altında kalarak can verdi. Talihsiz kadın, feci kazadan yıllar sonra bu kez de deprem felaketiyle yıkıldı.

6 Şubat depremlerinde, hemşire kızı Sevda Sertkol (42) İskenderun'da göçük altında kaldı. Röntgen teknisyeni olan diğer kızı Selda Sertkol (46) ise çocukları Arda (18), Azra (14) ve doktor eşi Necdet Sertkol (50) ile Hatay'da depreme yakalanarak öldü.

FELAKETLER PEŞİNİ BIRAKMADI

MUĞLA'DA yaşamasına rağmen acılı anne fırsat buldukça Hatay'daki kızları Selda ve Sevda ile damatlarını ve torunlarını ziyaret ediyordu. Şimdi ise kaybettiği yakınlarının acısıyla gözyaşı döküyor.