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Haberler Muğla Hayatımdan 7 can gitti

Hayatımdan 7 can gitti

Muğla’da, 50 yıl önce mutlu bir evlilik yapan Fatma Bahçe’nin mutluluğu yarım kaldı... 4 kız çocuk sahibi olan 66 yaşındaki Fatma Bahçe, kocasını iş kazasında, bir kızını trafik kazasında, 2 kızını, 2 torununu ve damadını deprem felaketinde kaybetti. Yaşadığı acıları anlatan talihsiz kadın, “Hayallerim göçük altında kaldı. Hayatımdan 7 can eksildi” dedi.

OSMAN AKÇA ÖZEL HABER

Giriş Tarihi: Gazete

Hayatımdan 7 can gitti

MUĞLA'NIN Menteşe ilçesinde yaşayan Fatma Bahçe, 1975'te Şinasi Bahçe ile evlenerek mutlu bir yuva kurdu. 4 kızı olan Bahçe'nin tek hayali eşi, çocukları ve torunlarıyla mutlu bir ömür sürmekti. Ancak mutluluğu uzun sürmedi. Fatma Bahçe ilk olarak 1989 yılında Muğla Belediyesi'nde çalışan eşini korkunç bir iş kazanda kaybetti.

O dönem 32 yaşında olan kocası, sel baskınında, kopan bir kaya parçasının altında kalarak yaşamını yitirdi.

Hayatımdan 7 can gitti

DEPREME 5 KURBAN VERDİ

YAS tutan Bahçe, 17 yıl sonra bu kez de evlat acısıyla sarsıldı. Kızı Nacide Bahçe (26), bir otobüsün altında kalarak can verdi. Talihsiz kadın, feci kazadan yıllar sonra bu kez de deprem felaketiyle yıkıldı.

Hayatımdan 7 can gitti

6 Şubat depremlerinde, hemşire kızı Sevda Sertkol (42) İskenderun'da göçük altında kaldı. Röntgen teknisyeni olan diğer kızı Selda Sertkol (46) ise çocukları Arda (18), Azra (14) ve doktor eşi Necdet Sertkol (50) ile Hatay'da depreme yakalanarak öldü.

Hayatımdan 7 can gitti

FELAKETLER PEŞİNİ BIRAKMADI

MUĞLA'DA yaşamasına rağmen acılı anne fırsat buldukça Hatay'daki kızları Selda ve Sevda ile damatlarını ve torunlarını ziyaret ediyordu. Şimdi ise kaybettiği yakınlarının acısıyla gözyaşı döküyor.

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