Hırsızlık huyu olmuş! Cezaevinden çıkınca yine suç işledi

Hırsızlıktan dolayı girdiği cezaevinden izinli çıkan bir kişi, Muğla'nın Menteşe ilçesinde yine hırsızlık yaparken işletme çalışanlarına yakalandı. Şahsın hırsızlık anı ise iş yeri kamerasına anbean yansıdı.