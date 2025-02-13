Dr. Orhan Tatar: Paniğe gerek yok

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, vatandaşların Ege Denizi'ndeki sismik aktiviteyle ilgili panik yapmasına gerek olmadığını, devletin bütün organlarının bu konuda gerekli hazırlıklarını yaptığını bildirdi. Tatar, Muğla'da Vali İdris Akbıyık'ın da katılımıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Salonu'nda, Ege Denizi'ndeki sismik aktiviteye yönelik yapılan Olası Risk Değerlendirmesi Bölgesel Koordinasyon Toplantısı"nın ardından Bodrum ilçesinde incelemelerde bulundu.

"YIKICI ETKİSİ YOK"

Turgutreis sahilinde yaptıkları inceleme ve değerlendirmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Tatar, 10-15 günden bu yana bölgede ciddi sismik hareketlilik olduğunu anımsattı. Sismik aktivitenin yaklaşık 2 bine ulaştığını ifade eden Tatar, "Olası bir tsunami olması durumunda en erken kıyılarımıza ulaşacağı süre bir saat ve bir saatten daha erken. Kıyılarımıza ulaşmıyor ve bu kıyılarımızda herhangi yıkıcı etki yapmayacağı konusunu net olarak söyleyebiliyoruz" şeklinde konuştu. UNESCO Kuzey Doğu Atlantik ve Akdeniz Tsunami Uyarı Sistemi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner ise "Buradan anladığımız şu, can kaybı olmayacak. Zaten uyarı gelecek, bu ansızın olmadığı için de bilgimiz olduğu takdirde kıyıdan uzaklaşarak zararı en aza indirmemiz mümkün" açıklamasını yaptı.