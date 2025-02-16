Müge Anlı’ya cinayeti itiraf etmişlerdi! Sanıklar mahkemede birbirini suçladı

Muğla Seydikemer'de yaşayan 3 çocuk babası inşaat işçisi Şaban Ataş, 22 Mart'ta ortadan kayboldu. Gidebileceği yerlere bakmasına rağmen kendisine ulaşamayan yakınları, 1 gün sonra polise kayıp başvurusunda bulundu. Ancak güvenlik güçlerinin tüm çabalarına rağmen Ataş'a ulaşılamadı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Şaban Ataş'ın bir süre önce boşanmalarına rağmen aynı evi paylaştığı eski eşi Emine Karabulut, çocuklarıyla birlikte katıldığı atv'de Müge Anlı'nın programında cinayeti itiraf etti. Karabulut, "Kahvaltıda Burhanettin Öztürk, Şaban ve ben oturuyorduk. Aralarında kavga çıktı. Burhanettin, Şaban'ı iple boğdu. Ardından cesedi götürdü" dedi. Emine Karabulut, cesedin gömüldüğü yeri de söyledi. Karabulut'un ifadesinden yola çıkan polis, Sarıyer mevkisinde üzeri taşlarla örtülü erkek cesedi buldu. Cesedin kayıp Ataş'a ait olduğu belirlendi. İstanbul'da programa katılan Emine Karabulut ile sevgilisi olduğu ve bir otelde teknik servis elemanı olarak çalıştığı öğrenilen Burhanettin Öztürk ve Karabulut'un oğulları Mert Ataş (23) ve M.A., Seydikemer'deki annesi D.K. (85) gözaltına alındı. Emine Karabulut, Mert Ataş ve Burhanettin Öztürk tutuklandı. D.K. ile M.A adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şaban Ateş

Emine karabulut

İDDİANAME HAZIRLANDI

Soruşturmanın ardından iddianame hazırlandı. İddianamede; Öztürk, Karabulut, Mert Ataş ve D.K. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. Ayrıca Burhanettin Öztürk ve Emine Karabulut'un 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Karabulut ifadede 2010 yılında boşandığı Ataş ile aynı evde yaşamaya devam ettiğini ve Öztürk ile 2006 yılından bu yana ilişkisinin olduğunu söyledi. Karabulut, "Burhanettin, Şaban'ın ceplerini boşaltmamı istedi. Cesedi halı örtüsüne sardık" ifadelerini kullandı.

Burhanettin Öztürk

Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı

'BANA İFTİRA ATILIYOR'

Sanıklardan Mert Ataş ise ifadesinde, cinayetin işlendiği gün aşağı indiğinde "Babamın elleri arkadan bağlıydı, boğazında ip vardı. Hareketsizdi. Evden çıkarılırken yardım etmek zorunda kaldım. Emniyete gidip her şeyi anlatmak istedim ama Burhanettin'den annem ve kardeşlerime zarar gelir diye korktum" dedi. Sanıklardan D.K. ise mahkemede, "Cinayeti gördüm. Burhanettin önce Şaban'a sopayla vurdu, sonra cebinden çıkardığı iple boğarak öldürdü. Bağırsaydım beni de öldürürdü diye korktum, bir şey yapamadım" ifadelerini kullandı. Sanık Burhanettin Öztürk ise cinayetle bir ilgisi olmadığını savunarak, "Emine ile 2006 yılından beri ilişkimiz var. Olay günü onlar kahvaltı yaparken evde 2 bardak çay içtim. Sonra ben evden ayrıldım. Emine bana en küçük oğlan H.A.'nın benden olduğunu söylüyordu. Ben DNA yaptırmadım. Seki'ye eşya götürülecekti, arabamla geldim, eşya taşıdık. Ceset görmedim. Cinayet ile hiçbir alakam yok. Bana iftira atılıyor" diye konuştu. Mahkeme, Emine Karabulut, Mert Ataş, Burhanettin Öztürk'ün tutukluluk hallerinin, D.K.'nın adli kontrol şartının devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.