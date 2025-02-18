Ege Denizi’nde 5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre, saat 07.46'da merkez üssü Ege Denizi olan 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Zeminden 7 kilometre derilikte meydana gelen depremin en yakın kara parçası olan Muğla'nın Bodrum ilçesine 127 bin kilometre mesafede olduğu açıklandı. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk meydana gelmedi.
#DEPREM Büyüklük:5.0 (Mw) Yer:Ege Denizi Tarih:2025-02-18 Saat:07:46:54 TSİ Enlem:36.71639 N Boylam:25.87944 E Derinlik:7 km Detay:https://t.co/Lpmrwwag5E@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 18, 2025