  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Muğla Bodrum'da meraya kurulan kaçak taş kırma tesisine 5 milyon lira ceza

Bodrum'da meraya kurulan kaçak taş kırma tesisine 5 milyon lira ceza

Muğla'nın Bodrum ilçesinde mera arazisine kaçak taş kırma ve eleme tesisi kurup, hafriyat dökümü yaptığı belirlenen işletmeye toplam 5 milyon lira para cezası kesildi.

DHA

Giriş Tarihi:

Bodrum’da meraya kurulan kaçak taş kırma tesisine 5 milyon lira ceza

Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü ile Bodrum Belediyesi ekipleri Göltürkbükü Mahallesi'nde mera alanı içerisinde kaçak taş kırma ve eleme tesisi kurulup, hafriyat dökümü yapıldığı bilgisi sonrası harekete geçti.

Bodrum’da meraya kurulan kaçak taş kırma tesisine 5 milyon lira ceza

Sabah saatlerinde jandarma desteğiyle bölgeye gelen ekipler, 136 dönüm alan içerisindeki tesise ait makinelerin kaldırılması ve bölgenin temizlenmesi için işletmeye talimat verdi.

Bodrum’da meraya kurulan kaçak taş kırma tesisine 5 milyon lira ceza

MAKİNELER DE KALDIRILDI

Bunun üzerine işletme tarafından kırma ve eleme makineleri ile tesise ait birçok ekipmanı bölgeden kaldırıldı.

Bodrum’da meraya kurulan kaçak taş kırma tesisine 5 milyon lira ceza

İşletmeye, 'Hazine arazisini işgal', 'Kaçak hafriyat dökümü', 'Çevreyi kirletme' gibi suçlardan toplam 5 milyon liralık cezai işlem yapıldı.

Bodrum’da meraya kurulan kaçak taş kırma tesisine 5 milyon lira ceza

İşletmenin hafriyat yığınıyla dolan mera alanında gönüllü olarak temizlik çalışması yapacaklarını söyledikleri ancak daha fazla hafriyat döküp, kaçak tesis kurduklarını belirtildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA