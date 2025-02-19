Hastanenin deprem riski taşıyan blokları boşaltılacak

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, Muğla Menteşe Devlet Hastanesi'nin deprem riski taşıyan ve güçlendirmeye uygun olmayan bloklarının boşaltılması talimatı verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Muğla Menteşe Devlet Hastanesi binalarıyla ilgili medyaya yansıyan iddialar titizlikle incelenmiş olup, Bakanımız Kemal Memişoğlu tarafından hastanenin deprem riski taşıyan ve güçlendirmeye uygun olmayan bloklarının boşaltılması talimatı verilmiştir."

EGE YİNE SALLANDI

EGE Denizi'nde dün yine 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre, saat 07.46'da merkez üssü Ege Denizi olan 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Zeminden 7 kilometre derilikte meydana gelen depremin en yakın kara parçası olan Muğla'nın Bodrum ilçesine 127 bin kilometre mesafede olduğu açıklandı.