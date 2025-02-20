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Haberler Muğla Bodrum sahilinde son 1 ayda ikinci esrarengiz ölüm!

Bodrum sahilinde son 1 ayda ikinci esrarengiz ölüm!

Muğla'nın Bodrum ilçesi sahilinde caretta caretta cins, deniz kaplumbağasının hareketsiz durduğunu fark edenler durumu Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) yetkililerine bildirildi. Yapılan kontrolde deniz kaplumbağasının öldüğü ortaya çıktı.

DHA

Giriş Tarihi:

Bodrum sahilinde son 1 ayda ikinci esrarengiz ölüm!

Muğla'nın Bodrum ilçesi sahilinde ölü caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası bulundu.

Gündoğan Küçükbük Mahallesi sahilinde caretta caretta'nın hareketsiz durduğunu fark edenler durumu Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) yetkililerine bildirildi. Bölgeye sevk edilen ekiplerin yaptığı kontrolde 70 santimetre boyunda, yaklaşık 50 kilogram ağırlığındaki deniz kaplumbağasının öldüğü anlaşıldı. Caretta caretta ölüm nedeninin belirlenmesi için merkeze götürüldü.

Bölgede son 1 ayda ikinci ölü deniz kaplumbağası bulunduğu belirtildi.

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