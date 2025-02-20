Muğla’da Kaunos Antik Kenti güzelliğiyle göz kamaştırdı!

Antik kentin çok güzel korunduğunu belirten Saraylı, eserlerin çok iyi ortaya çıkarıldığını gördüklerini ifade etti.



Kahramanmaraş'tan eşiyle birlikte tatil için gelen Ahmet Korkmaz ise "Buraya ilk defa geliyoruz. Kaunos Antik Kenti çok güzel bir yer. Herkesin görmesini tavsiye ederim. Çok güzel, beğendim." dedi.