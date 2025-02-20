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Muğla'da Kaunos Antik Kenti güzelliğiyle göz kamaştırdı!

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bulunan 3 bin yıllık Kaunos Antik Kenti, her sene olduğu gibi bu kış mevsiminde de ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan antik kent, güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.

AA

Giriş Tarihi:

Muğla’da Kaunos Antik Kenti güzelliğiyle göz kamaştırdı!

Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki tarihle doğanın iç içe olduğu 3 bin yıllık Kaunos Antik Kenti, kış mevsiminde de ziyaretçilerine güzel görüntüler sunuyor.

Muğla’da Kaunos Antik Kenti güzelliğiyle göz kamaştırdı!

Çandır Mahallesi'ndeki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan antik kente, Köyceğiz'den araçlar ile Ortaca'nın Dalyan Mahallesi'nden ise tekne ve feribotla ulaşılabiliyor.

Antik dönemde, Dalyan Çayı'nın etrafına kurulmuş liman kenti olan Kaunos'un denize olan mesafesinin, Dalyan deltasının oluşması nedeniyle açıldığı biliniyor.

Muğla’da Kaunos Antik Kenti güzelliğiyle göz kamaştırdı!

Tarihi yapıların suya yansımasıyla güzel görüntülerin oluştuğu antik kent, kış aylarında da misafirlerini ağırlıyor.

Marmaris ilçesinden antik kenti ziyarete gelen Mert Kaan Saraylı, Kaunos'u çok beğendiklerini söyledi.

Muğla’da Kaunos Antik Kenti güzelliğiyle göz kamaştırdı!

Antik kentin çok güzel korunduğunu belirten Saraylı, eserlerin çok iyi ortaya çıkarıldığını gördüklerini ifade etti.

Kahramanmaraş'tan eşiyle birlikte tatil için gelen Ahmet Korkmaz ise "Buraya ilk defa geliyoruz. Kaunos Antik Kenti çok güzel bir yer. Herkesin görmesini tavsiye ederim. Çok güzel, beğendim." dedi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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