Marmaris Belediyesi’nden eski Başkan’a suç duyurusu

MARMARİS Belediyesi, geçmiş dönem Belediye Başkanı Mehmet Oktay ile eski Belediye Başkan Yardımcısı Burak Demirtaş hakkında suç duyurusunda bulundu. İçmeler Mahallesi'nde bulunan Kızılkum Koyu'nda, bir şirketin yapmak istediği otel ve devremülk projesi inşaatına, Oktay'ın belediye başkanı olduğu dönemde, 17 adet yapı ruhsatı verilmişti.

İNŞAAT MÜHÜRLENDİ

RUHSATLARA karşı açılan davada önce Muğla 2. İdare Mahkemesi ruhsatları iptal etmiş, ardından Marmaris Belediyesi de 33 ruhsatı iptal ederek inşaatı mühürlemişti. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, geçtiğimiz Ocak ayında düzenlediği basın toplantısında inşaata ilişkin son olarak 3. etaptaki toplam 58 adet yapı ruhsatının iptal edildiğini açıklamış ve önceki dönem belediye yönetimi ve ilgili belediye personeli hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulacaklarını belirtmişti.

Marmaris'in geçmiş dönem Belediye Başkanı Mehmet Oktay. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile

Marmaris Belediyesi tarafından gece saatlerinde yapılan açıklamada, geçmiş dönem Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve ilgili belediye personeli hakkında mevzuata ve yasaya açık aykırılıklara rağmen yapı kullanım izin belgesi düzenledikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Mevzuata ve yasaya açık aykırılıklara rağmen yapı kullanım izin belgesi düzenleyen Belediye personeli Halil Uysal, geçmiş dönem İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Dinçer Evdaşı, geçmiş dönem Belediye Başkan Yardımcısı Burak Demirtaş ve geçmiş dönem Belediye Başkanı Mehmet Oktay hakkında Marmaris Belediye Başkanlığı tarafından Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.