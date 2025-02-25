İki kaza arası film gibi hayat

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde yaşayan ve önceki gün hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitiren 35 yaşındaki Hasan Tabak, ardında Türk filmlerini aratmayacak bir hikaye bıraktı.

Çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan kaza anına ilişkin görüntülerde Tabak'ın arkadaşının panik halde sağa sola koşturduğu görülüyor.

6 aylıkken annesini kaybettiği öğrenilen Tabak, 9 yaşındayken de bir kamyonetin çarpması sonucu yüzde 70 engelli kaldı.

Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı'nda yaptığı seramik ve hediyelik eşyalarla herkese örnek olan Tabak, 2021'de kendisine bakan babası ve babaannesini de kaybedince tek katlı evinde yalnız yaşamaya başladı.

Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan Hasan Tabak'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

İKİNCİ KAZA SONU OLDU

TABAK'A, önceki gün Gümüşlük Mahallesi'nde yolda yürürken Tuncay T. yönetimindeki hafif ticari araç çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık

ekipleri talihsiz adamın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Tabak'ın ölümünden 22 saat önce sosyal medyadan yaptığı videolu paylaşım ise yürek burktu.

Talihsiz adamın, ölümünden 22 saat önce sosyal medyada ölümle ilgili paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

Talihsiz adamın paylaşımında, "Okulu bitir, ışıltılı hayaller kur, çalış, kazan, biriktir, yaşlan ve birikiminin birçoğunu yiyemeden öl. Ne diyordu Neyzen Tevfik, 'öleceğiz bir gün gömecekler, birkaç gün övecekler'" ifadeleri yer aldı.