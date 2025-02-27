  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Muğla Köpeğin havlamasından korkunca yola fırladı, kamyonun altında kaldı

Köpeğin havlamasından korkunca yola fırladı, kamyonun altında kaldı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde köpeğin havlamasından irkilen adam panik yapıp yola fırlaması sonucu çöp kamyonunun altında kaldı. Olay sonucu yaralanan adam hastaneye kaldırıldı.

İHA

Giriş Tarihi:

Köpeğin havlamasından korkunca yola fırladı, kamyonun altında kaldı

Kaza, dün saat 19.15 sıralarında İslamhaneleri Mahallesi Turgutreis-Milas kara yolunda yaşandı. İddiaya göre, kaldırımda yürüyen Şahin Atiz, bir bahçedeki köpeğin aniden havlamasıyla panikleyerek yola fırladı. Bu sırada O.A. yönetimindeki çöp kamyonu hızla ilerlerken Atiz'e çarptı.

Köpeğin havlamasından korkunca yola fırladı, kamyonun altında kaldı

Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Atiz yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve trafik polisi ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, özel hastaneye kaldırıldı. Kamyon sürücüsü O.A. ise ifadesi alınmak üzere jandarma tarafından gözaltına alındı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA