Milas’ta silahlı saldırı: 1 ölü

Muğla'daki olay, öğlen saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Halil Bey Bulvarı'ndaki bir oto galerinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oto galerinin önüne gelen şahısların silahından çıkan kurşunlar, o sırada galerinin önünde bulunan Fatih Cura'ya isabet etti.

Silahlı saldırı sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri silahlı saldırıda ağır şekilde yaralanan Cura'yı özel bir hastaneye kaldırdı. Cura, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.