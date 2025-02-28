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Haberler Muğla Alevlerin sardığı evde hayatını kaybetti

Alevlerin sardığı evde hayatını kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir evde çıkan henüz sebebi belirlenemeyen bir şekilde yangın çıktı. Alevlerin sardığı evde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti.

İHA

Giriş Tarihi:

Alevlerin sardığı evde hayatını kaybetti

Fethiye'deki yangın, Karaçulha Mahallesi Süleç Sokak 109 No'lu müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti.

Alevlerin sardığı evde hayatını kaybetti

Yoğun çabalar sonucu kontrol altına alınan yangında evde bulunan 42 yaşındaki Osman Soylu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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