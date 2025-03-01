Muğla bu aşkı konuşuyor

YAKINDA EVLENECEKLER

Başkan Aras ve Başkan Köksal, siyasette olduğu gibi özel hayatlarında da birlikte yürüme kararı aldıklarını ve yakında evleneceklerini duyurdu.

BAŞKANLARI EVLENİYOR

Muğla bir süredir iki başkanın aşkını konuşuyor. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal nisan ayında hayatlarını birleştiriyor.

NİKAH TARİHİ 5 NİSAN

Aras ile Köksal'ın, CHP lideri Özel'in nikah şahitliğinde 5 Nisan 2025 tarihinde dünya evine girecekleri öğrenildi. Çiftin sürpriz evlilik kararı Büyükşehir'den yapılan açıklama ile duyuruldu.