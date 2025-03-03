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Haberler Muğla Marmaris Devlet Hastanesi'nde yangın paniği

Marmaris Devlet Hastanesi'nde yangın paniği

AA

Giriş Tarihi:

Marmaris Devlet Hastanesi’nde yangın paniği

Marmaris Devlet Hastanesinin bilgi işlem bölümünde çıkan yangın söndürüldü.

Beldibi Mahallesi'ndeki hastanenin alt katında bulunan bilgi işlem bölümündeki güç kaynağında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Marmaris Devlet Hastanesi’nde yangın paniği

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında, bilgi işlem merkezinde hasar oluştu.

Hemodiyaliz ve Fizik Tedavi bölümündeki hastalar, tedbir amacıyla sağlık ekiplerince diğer bloktaki odalara götürüldü.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. İmran İnce hastaneye gelerek bilgi aldı.

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