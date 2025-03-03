Yunan adasında aşk rüzgarı

EVLİLİK kararı adıklarını açıklayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Yunanistan'ın Simi Adası'nda el ele görüntülendi. Başkan Aras ve Başkan Köksal, siyasette olduğu gibi özel hayatlarında da birlikte yürüme kararı alarak evleneceklerini duyurmuştu. "İki Yaka Tek Sofra Festivali" Menteşe Belediyesi ve Yunanistan'ın Simi Belediyesi iş birliğinde başladı.

BAĞLAR GÜÇLENDİRİLECEK

OLUMSUZ hava koşulları ve bölgede yaşanan depremler nedeniyle ertelenen Menteşe ziyareti, festival programı kapsamında yeniden planlandı. Belirlenen tarihler doğrultusunda, Menteşe Belediye Başkanı Şehir Plancısı Gonca Köksal başkanlığındaki heyet Simi'ye hareket etti. Festivalde Menteşe heyetine Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt eşlik etti.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal ile Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras

İki gün sürecek festival kapsamında, gastronomi, müzik, geleneksel danslar gibi birçok etkinlik düzenlenerek iki halk arasındaki bağların güçlendirilmesi amaçlandı. Muğla'nın yöresel lezzetlerinin Simi'de tanıtılması amaçlanan festivalde, Menteşeli aşçılar, katılımcılara keşkek, Muğla köftesi ile çöp şiş ikram edecek. Program, Türk-Yunan ezgilerinden oluşan konser ve Muğla Zeybeği gösterisiyle renklenecek.

FOTOĞRAFLARI İLGİ GÖRDÜ

ARAS ve Köksal, sürpriz evlilik kararlarının ardından Yunanistan'ın Sömbeki Adası (Simi) Belediye Başkanı Eleftherios Papakalodoukas'un daveti üzerine adaya gitti. Başkan Aras ile Köksal, Simi Adası'nda el ele görüntülendi. İkilinin güler yüzlü fotoğrafı sosyal medyada ilgi gördü.