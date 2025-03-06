İsimsiz mektup cinayeti aydınlattı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 2000'li yılların başında kaybolan Erdoğan Bozkurt'un cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Faili meçhul olarak kalan dosya, yeni deliller ve gizli tanık ifadeleri ile aydınlatıldı. 2008 yılında Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'na isimsiz bir mektupla yapılan ihbarda, Erdoğan Bozkurt'un öldürüldüğü ve cesedinin gömüldüğü bilgisi yer aldı. Ancak o dönem bir delile ulaşılamadı. 2024 yılında, "adalet111" ve "Kırlangıç" kod adlı gizli tanıkların ifadeleriyle dosya tekrar açıldı. GİZLİ tanıklar, Erdoğan Bozkurt'un Cemil K., Zehni K. , Şevike K. ve Nuray P.tarafından öldürüldüğünü ve cesedinin gömüldüğünü iddia etti. Tanıklar, Erdoğan Bozkurt'un Zehni K.'nin keçisini kesmesi nedeniyle pusu kurularak tüfekle vurulduğunu, ardından cesedin gömüldüğünü öne sürdü. Ayrıca, Bozkurt'a ait eşyaların yakıldığı ve çantasının imha edildiği iddia edildi.

ADLİ TIP ÇÖZDÜ

2024 yılının Aralık ayında, şüphelilerden birinin yer göstermesiyle Fethiye Ocakköy mevkiinde kazı yapıldı. Kazılarda, kemik parçaları, bir çift ayakkabı, kemer ve bez parçaları bulundu. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede, kemiklerin Erdoğan Bozkurt'a ait olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan anlılar suçlamaları reddetti. Ancak, tanık ifadeleri ve adli tıp bulguları, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek Erdoğan Bozkurt'u öldürdüklerini ortaya koydu. Şüpheliler, "tasarlayarak adam öldürme" suçundan önümüzdeki günlerde mahkemeye çıkacak.