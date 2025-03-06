Menteşe’de 11 yıl sonra davullu ramazan

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 11 yıl aradan sonra ramazan davulu çalınması için belediye meclisinde oy birliğiyle karar alındı. Menteşe Belediye Meclisinin 2014 yılında aldığı karar doğrultusunda, ramazan davulu çalınması "gürültü" gerekçesiyle yasaklanmış, ilçede ramazan davulu temsili olarak ramazanın ilk günü, 15'inci günü, Kadir Gecesi ve son günü çalınmasına ilişkin karar alınmıştı. Menteşe Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı'nda, 9 muhtarın imzası bulunan 28.02.2025 tarihli dilekçe meclis gündemine sunuldu. Oylama sonucu Ramazan davulunun Menteşe'de her gün çalınması oy birliği ile kabul edildi.

"CİDDİ TALEP GELDİ"

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, "Halkımızdan Ramazan davulu çalınmasına yönelik ciddi anlamda talepler geldiğini gördük. Muhtarlarımızdan konuyla ilgili görüş aldık. Muhtarlarımızın da hemen hemen hepsi ramazan davulun çalınması yönünde vatandaşlarımızın talepleri olduğuna yönelik görüşlerini bildirdiler. Bize de bunu uygulamak düştü" dedi.Köksal, ramazan ayının manevi atmosferinde ramazan davulunun anlamlı bir yeri olduğuna dikkati çekerek, gelenek ve göreneklerin yaşatılmasının önemli olduğunu ve bu nedenle Menteşe'de her gün ramazan davulu çalınacağını ifade etti.

AK Parti Menteşe İlçe Başkanı Mustafa Algan ve MHP Menteşe İlçe Başkanı Emre Kısa, gelenek ve göreneklerin yaşatılması amacıyla ramazan davulunun sahur vakitlerinde ramazan ayı boyunca çalınması kararını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.