Muğla’da 800 kovanla bal üretiyor! Yurt dışından sipariş yağıyor

Turizmin yanı sıra tarım ve hayvancılığın da yoğun olduğu Muğla'da, arıcılık önde gelen sektörler arasında yer alıyor.
Muğla'nın ünlü turistik ilçesi Bodrum'da da çok sayıda aile arıcılıkla uğraşıyor.
İlçenin Mazı Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Yılmaz, dedesinden babasına, babasından kendisine geçen arıcılık tutkusunu daha modern tekniklerle sürdürüyor.
Bal üretiminin yanında verimli ve hastalıklara dayanıklı arı kolonileri yetiştirmek için ana arı üretimine yoğunlaşan Yılmaz, Türkiye'nin farklı şehirlerine ve yurt dışına ürün gönderiyor.