Muğla’da 800 kovanla bal üretiyor! Yurt dışından sipariş yağıyor

YURT DIŞINDAN DA SİPARİŞLER ALIYOR

Yılmaz, yılda yaklaşık 6 kilogram civarında arı sütü, 2 bin de ana arı ürettiklerini ifade ederek, "Bodrum'da şu anda ana arı üretimini ben yapıyorum. Bu işin zorlukları da var. En büyük sorunu iklim kaynaklı. Artan sıcaklıklar, doğayı çok fazla etkilediği için en büyük sıkıntımız bu. Ürünlerimizi Türkiye'nin her bölgesine gönderiyoruz ayrıca Almanya, İngiltere, İspanya gibi ülkelerden de siparişler alıyoruz." diye konuştu.



