Sessiz kadınları devlet duydu

İKİ YILDA ZİRVEYE ÇIKTILAR

Muğla'da futbol başta olmak üzere, çeşitli spor branşları ile başarıdan başarıya koşan işitme engelli kızlar, bir araya gelerek 2023'te 'Sessizler Spor Kulübü'nü kurdu. Kulüp Başkanı ve Devlet Sporcusu Ayşenur Çankaya önderliğinde kurulan ve kısa sürede adından söz ettiren kulübe, Türkiye'nin çeşitli illerinden lisanslı işitme engelli kızlar da katıldı. İşitme engelli sporcu kızlar devlet desteğiyle de başarıdan başarıya koşarak zirveye ulaştı.

'VALİ BEY ELİMİZDEN TUTTU

Türkiye'de Muğla İşitme Engelliler Kulübü'nün bir marka haline geldiğini belirten Çankaya, "Sessizliğimize ses olan devletimiz elimizden tuttu ve her alanda bize kucak açtı. Desteklerini esirgemeyenlerin de katkısıyla başarılarımız art arda geldi. Şimdi sırada Türkiye'nin adını dünyada zirveye taşımak var. Sessizlerimize el veren başta Muğla Valimiz İdris Akbıyık ve Gençlik Spor İl Müdürümüz Kazım Açıkbaş olmak üzere tüm destekçilerimize teşekkür ederiz" dedi.