SİNPAŞ’ı yıkın talimatı

Muğla'nın Marmaris ilçesi Kızılbük'teki Sinpaş'ın devre mülk projesiyle ilgili kaymakamlıktan sonra İl Çevre ve İklim Değişikliği Müdürlüğünün de belediyeye 'yıkım' yazısı gönderdiği ortaya çıktı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Muğla İl Müdürlüğü, Marmaris ilçesinde kaçak yapılaşmalar nedeniyle mühürlenmesine rağmen Milli Park sınırları içinde devam eden otel tadilatı ve inşaatıyla ilgili Marmaris ve Muğla Büyükşehir belediyelerine yazı göndererek, söz konusu yapının İmar Kanunu kapsamında yıkılması talimatını verdi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık ile görüşerek bu konuda destek isteyen vatandaşlar ve çevrecilerden alınan bilgiye göre belediyeye gönderilen yazıda, 2518 parsele yönelik Sinpaş Kızılbük GYO adına Marmaris Belediye Başkanlığı'nca düzenlenen 17 adet ruhsatın Muğla 3. İdare Mahkemesi'nin kararı ile iptal edildiği hatırlatıldı.

SORUMLULUK BELEDİYEDE

Yine mahkemenin 'İmar Durum Belgesi'ni de iptal ettiği, mahkeme kararı doğrultusunda Marmaris Belediyesi'nce 17 adet ruhsat ve bu ruhsatlara bağlı 16 adet tadilat ruhsatını iptal ettiğini duyurduğu anımsatılan yazıda imar durum belgesi de iptal edildiğinden sonrasında söz konusu parsel için verilen 25 adet ruhsatın daha iptal edildiği belirtildi. Yazıda, Sinpaş inşaat alanının 6360 sayılı yasa ile Marmaris Belediye Başkanlığı'nın yetki ve sorumluluğunda olduğuna dikkati çekildi.

3194 sayılı İmar Kanunu'nun 39. maddesi ile can ve mal güvenliği de göz önünde bulundurularak Marmaris Belediye Başkanlığı'nca 3194 sayılı İmar Kanunu, ilgili yönetmelikleri, yürürlükte bulunan imar planı ve plan hükümleri ile ilgili mevzuat kapsamında incelenerek yasal gereğinin temin edilerek Sinpaş inşaatının yıkım işleminin yapılması istendi. Marmaris Belediyesi tarafından yıkım işleminin yapılamaması halinde ise yıkım işlemlerinin Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca yapılması vurgulandı.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, inşaat alanına zabıta ekipleriyle birlikte baskın yapmış, yasağa rağmen inşaata devam edildiği gerekçesiyle 2 milyar para cezası uygulanıp, inşaat mühürlenmişti. Buna rağmen inşaatlar devam etti.

2 MİLYAR LİRALIK EK CEZA

MARMARİS Belediye Başkanı Acar Ünlü, Sinpaş'a ait Kızılbük Resort Otel ve Devre Mülk inşaatının üç etaptaki toplam 58 adet ruhsatını iptal etmiş, "Yasal süreç ve bize verilen yetkiler dahilinde yapmamız gereken ne varsa yapacağız" demişti. Belediyesi tarafından inşaat projesine verilen 59.6 milyon liralık idari para cezasına mahkemeden durdurma kararı çıkınca ceza revize edilerek 104 milyon 757 bin liraya çıkarılmış, 1'inci ve 2'nci etap ruhsatları iptal edilerek 2 milyar 677 milyon 149 bin 516 lira ek para cezası kesilmişti. Kızılbük GYO, idari para cezasının iptali amacıyla tüm hukuki hakların kullanılacağını açıklamıştı.

DİSİPLİNE SEVK EDİLMİŞLERDİ

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Marmaris ilçesinde Sinpaş GYO'ya ait otel projesiyle ilgili imar mevzuatına aykırı ruhsat düzenlediği iddia edilen eski Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve iki belediye başkan yardımcısını, kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etmişti. CHP'li eski Başkan Mehmet Oktay yaptığı açıklamada, "Hakkımdaki kararı basından öğrendim. Görev yaptığım süre boyunca yasanın, yargı kararlarının gereğini yaptım" ifadelerini kullanmıştı. Oktay, yaşanan son gelişmeler nedeniyle 12 Mart'ta bir basın toplantısı düzenleyeceğini belirtmişti.