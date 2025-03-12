Marmaris’te Sinpaş için yıkım ihalesine çıkılıyor

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, İçmeler'de Sinpaş'ın Kızılbük Resort Otel ve Devremülk projesiyle ilgili açıklama yaptı. Ünlü, "Sinpaş Kızılbük Resort Otel ve Devremülk özelinde yazılmış bir yazı olmayıp o bölgedeki tüm kaçak yapılar için yazılan rutin bir yazıdır. Belediyemizce yıkım ihalesi hazırlıklarına bir süredir devam edilmekte olup sonuca ulaşmıştır. Bir hafta içerisinde ihaleye çıkılacaktır" dedi.

SUÇ DUYURUSU YAPILDI

Kızılbük'teki Sinpaş'ın devre mülk projesiyle ilgili kaymakamlıktan sonra İl Çevre ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'nün de belediyeye 'yıkım' yazısı gönderdiği geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. İl Müdürlüğünün Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Marmaris Belediyesine gönderdiği yazıda, 2019'dan beri Milli Park alanının işgal, talan ve tahrip edildiği vurgulanarak inşaatın yıkılmasının istendiğine vurgu yapılmıştı.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü

Ayrıca Marmaris Belediyesi, geçmiş dönem Belediye Başkanı Mehmet Oktay ile eski Belediye Başkan Yardımcısı Burak Demirtaş hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Yeni Asır'ın ilk günden bu yana takip ettiği 'yıkım süreci' ile Marmaris Belediye Başkanı Ünlü nihayet harekete geçti.

Başkan Ünlü, "Belediyemiz kaçak yapı sürecini tüm diğer kaçak yapılarda olduğu gibi Sinpaş Kızılbük Resort Otel ve Devremülk inşaatında da titizlikle ve ciddiyetle takip etmekte olup yasal süreçlerin tamamlanmasına müteakip nihai yıkım kararı sonrası bir iş programı dahilinde yıkım iş ve işlemlerini gerçekleştirecektir.

Öte yandan Sinpaş Kızılbük Resort Otel ve Devremülk inşaatı özelinde ise belediyemizce nihai mahkeme kararının verilmesi ihtimali düşünülerek yıkım ihalesi hazırlıklarına bir süredir devam edilmekte olup sonuca ulaşmıştır. Muhtemelen bir hafta içerisinde sonuçlanacak ve ihaleye çıkılacaktır" ifadelerini kullandı.