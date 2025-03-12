Muğla’da sokak ortasında İlknur’u katletmişti! O caniye ağırlaştırılmış müebbet

Olay, 25 Nisan 2024'te saat 09.00 sıralarında Marmaris'in İçmeler Mahallesi'nde meydana geldi. Ali İhsan Kaya ile İlknur Çetin arasında sokakta iddiaya göre kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Kaya, yanındaki bıçakla otel personeli olan Çetin'i bıçakladı. İki el, bilek, göğüs ve başına bıçak darbeleri alan İlknur Çetin, kanlar içinde yere yığıldı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Çetin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Elektrikli bisikletle kaçan şüpheli, bir süre sonra Atatürk Caddesi'nde yakalandı. Sağ bacağı aksayan Ali İhsan Kaya, hastaneye götürüldü. Kaya'nın bacağının kırık olduğu belirlenip, alçıya alındı. Polisteki ifadesinde cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini söyleyen Kaya, işlemlerinin ardından tutuklandı. Ali İhsan Kaya'nın cinayetin ardından kaldığı aparta girip, kıyafetini değiştirdikten sonra dışarıya çıktığı anlar da iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede; Ali İhsan Kaya'nın 'Kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. İddianamede; Kaya'nın İlknur Çetin'i belli aralıklarla takip ettiği, olaydan 1 hafta önce satın aldığı bıçakla çeşitli yerlerinden yaralayarak ölümüne sebebiyet verdiği anlatıldı. İddianamede, Adli Tıp Raporu'nda da İlknur'un ölümünün kesici delici alet yaralanmasına bağlı iç organ ve büyük damar yaralanması ile gelişen iç kanama sonucu meydana geldiği vurgulandı. Kaya'nın olaydan bir hafta kadar önce bıçağı satın alarak öldürmeyi tasarladığı, olay günü de bıçağı kontrol ederek, İlknur Çetin'in yanına gittiği iddianamede yer buldu.