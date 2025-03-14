“Ne yaptıysam CHP’nin bilgisi ve onayıyla yaptım”

MARMARİS İçmeler Mahallesi Kızılkum Bölgesi'ndeki Sinpaş inşaatı ile ilgili mevzuata ve yasaya aykırılıklara rağmen yapı kullanım izin belgesi düzenlediği iddia edilen ve CHP Genel Merkezi tarafından disiplin kuruluna sevk edilen Marmaris Belediyesi eski Başkanı Mehmet Oktay, basın mensupları ile bir araya gelerek ilginç açıklamalarda bulundu.

"SEYİT TORUN BİLİYORDU"

"NE yaptıysam CHP Genel Merkezi'nin bilgisi ve onayı dahilinde yaptım" diyen Oktay, CHP Milletvekili Seyit Torun ile görüştüğünü ve onun bilgisi dışında bir şey yapmadığını dile getirdi.

Bir suçunun olmadığını belirterek isim vermeden partisi CHP'nin kendisine siyasi suikast uyguladığını ileri süren Oktay, "Beni günah keçisi ilan etmek istiyorlar. İlgili projeye ilk ruhsatı ben vermedim. Benden önceki son yenileme ruhsatında şu an görevde olan kişilerin imzalarını göreceksiniz. Ne yazık ki bu ruhsata imzası olan şahıslar benim dönemimi gündeme getirmeye çalışıyor. İşin siyasi tarafına bakarsak en başında genel merkezin onayını aldım. Tüm raporları da düzenli olarak genel merkeze ilettim. Ne yapıldıysa CHP Genel Merkezi'nin bilgisi ve onayı dahilinde yapıldı" ifadelerini kullandı.

Oktay, Muğla 2. İdare Mahkemesi'nin ruhsatları hukuka uygun bulduğunu, Muğla 3. İdare Mahkemesi'nin ise iptal ettiğini ancak sürecin hala üst mahkemelerde devam ettiğini belirtti. Kamuoyunun ve partililerin gerçekleri görmesi gerektiğini ifade eden Oktay, "Hukukun ve adaletin yanında durmaya devam edeceğim. Bu siyasi operasyonun boşa çıkacağını biliyorum" dedi. Oktay, parti içindeki bazı odakların kişisel siyasi çıkarlar nedeniyle kendisiyle hesaplaşmak isteyeceğini dile getirdi