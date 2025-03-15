Sendika üyelerinden gazeteciye saldırı

Termik santral ve kömür ocaklarında çalışan sendika üyeleri, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile görüşme öncesi protesto eylemi gerçekleştirdi. Eylem sırasında yerel gazeteci Ümmü Gülsüm Dural, sendika tarafından fiziki saldırıya uğradı. Salona gelen işçiler salonda sürekli slogan atmaya başladı. Kürsüye gelen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras sloganlar nedeniyle konuşamadı. Salonda haber takibi yapan yerel gazete muhabiri Ümmü Gülsüm Dural'a sendikacılar tarafından önce sözlü saldırı gerçekleştirildi. Erkek sendika üyelerinin arasında kalan genç kadın muhabire bu defa gelen işçiler arasında yer alan bir kadın tarafından fiziki saldırı yapılarak boğazı sıkıldı. Sendika üyesi işçiler salonda yaptıkları taşkınlığı baret atmaya kadar götürdü. Muğla Büyükşehir Belediyesi Basın Daire Başkanı Taner Yiğit'e ve Başkan Aras'ın bulunduğu kürsüye de baret attılar.