İyilik Haftası iftar programıyla başladı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bu sene kutlanmaya başlanan 13-20 Mart İyilik Haftası münasebetiyle TDV Köyceğiz Şubesi ve Köyceğiz Müftülüğü İyilik Haftasını Yetim ve öksüzlere İftar İyilik Sofrası kurarak başlattı. Köyceğiz Uygulama Otelinde yetimler için kurulan iyilik sofrası yapılan yemek duası, konuşmalar ve hediye dağıtımı ile sona erdi. İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz yaptığı konuşmada "Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren ve bu seneden başlayarak her yıl 13-20 Mart tarihleri ülkemizde İyilik Haftası olarak bundan böyle kutlanacaktır. Bizlerde Müftülük ve TDV olarak İyilik Haftamızı milletimizin emanetleri yetim ve öksüzlerimiz ve yakınlarıyla birlikte iftar iyilik soframızı paylaşarak kutlayalım istedik" dedi.

TEŞEKKÜR ETTİ

Karagöz şöyle konuştu; "Yaklaşan 15 Ramazan Dünya Yetimler Günü vesilesiyle Peygamber efendimizin (s.a.v.), milletin emanetleri olan siz değerli kardeşlerimizle ve onların yakınları ile iftar etmekten son derece mutlu olduk. Bizlere şeref verdiğiniz için sizlere, kaymakamımıza, başsavcımıza ayrı teşekkür ediyorum."