Yürüyüşte kaybolan iki kadın kurtarıldı

FETHİYE'DE Yeşilüzümlü Cadianda bölgesinde trekking (doğa yürüyüşü) yaparken engebeli arazide yollarını kaybeden 2 kadın, Fethiye MAG (Mahalle Afet Gönüllüleri) ekipleri tarafından kurtarıldı. Bölgede bir tepede mahsur kalan 2 trekkingci, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine AFAD, bölgede aktif görev yapan Fethiye MAG ekipleriyle koordinasyon sağlayarak kurtarma operasyonunu başlattı. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, 2 trekkingci kadını, güvenli bir şekilde indirip, sağlık kontrollerini gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde kadınların sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi.