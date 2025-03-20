Marmaris Belediyesi’nin Sinpaş kararı mahkemeden döndü

MARMARİS İçmeler'de inşaatı süren Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye ait Kızılbük Resort Otel ve Devremülk projesiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme, Marmaris Belediyesi'nin projeye kestiği yıkım ve para cezası kararını durdurdu.

2,7 MİLYARLIK CEZA

PROJEYE verilen ruhsatlarla ilgili açılan davada, Muğla 3. İdare Mahkemesi, "imar durum belgesi" ve 17 adet yapı ruhsatını iptal etmişti. Marmaris Belediyesi ise, inşaat alanında mühürleme işlemi yapmış, usulsüzlükler nedeniyle Sinpaş'a 2,7 milyar TL idari para cezası kesmişti. Muğla 3. İdare Mahkemesi, Marmaris Belediyesi'nin kestiği yıkım ve para cezası kararının yürütmesini durdurdu. Şirketten yapılan açıklamada, "Mahkeme, savunma ve ara kararı cevap süresinin 30 gün olarak belirlenmesine oy birliğiyle karar vermiştir" denildi.