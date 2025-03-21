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Muğla'da feci ölüm: Makineye sıkışarak can verdi! Cesedini bile çıkaramadılar

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde meydana gelen korkunç olayda, 37 yaşındaki Fevzi Karakartal besihanedeyken yem karma makinesine sıkışarak can verdi. Talihsiz adamın cesedi çıkarılamayınca yem karma makinesi vinçle birlikte İzmir’e gönderildi.

DHA

Giriş Tarihi:

Muğla’da feci ölüm: Makineye sıkışarak can verdi! Cesedini bile çıkaramadılar

Muğla'daki olay, akşam saatlerinde Köyceğiz Kaşıkçı Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 1 çocuk babası Fevzi Karakartal, kendisine ait besihanede çalışırken henüz bilinmeyen nedenle yem karma makinesine sıkıştı. Durumu fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Muğla’da feci ölüm: Makineye sıkışarak can verdi! Cesedini bile çıkaramadılar

Uzun uğraşlara rağmen hayatını kaybeden Karakartal'ın cansız bedeni makineden çıkartılamadı. Fevzi Karakartal'ın cesedinin çıkartılması için yem karma makinesi vinçle İzmir'e gönderildi.Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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