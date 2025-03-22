Muğla’da camcı iş yerinde boğazı kesilmiş halde bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, camcı dükkanı bulunan Alaaddin Yıldız (53), iş yerinde boğazı kesilerek öldürüldükten sonra üzeri battaniye ile örtülü vaziyette bulundu. Olay, Yaka Mahallesi Türkmen mevkisinde meydana geldi. Camcılık yapan Alaaddin Yıldız'a ulaşamayan yakınları durumu polise bildirdi. Yıldız'ı evinde bulamayan yakınları ardından iş yerine gitti. İçeri giren yakınları üzeri battaniye ile örtülü Yıldız'ı kanlar içerisinde gördü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Yıldız'ın boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlendi.

4 ÇOCUK BABASIYDI

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri çevredeki iş yerlerinde çalışanların ifadelerini aldı. Savcının incelemesinin ardından 4 çocuk babası Yıldız'ın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.