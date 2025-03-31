Bodrum’a 24 saatte 10 bin araç girişi

Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'da 9 günlük Ramazan Bayramı öncesi trafik yoğunluğu arttı. Son 24 saatte ilçeye 10 bin araç giriş yaptı. İlçenin girişinde yapılan uygulamaların yanı sıra cadde ve kavşaklar üzerinde trafik akışının kontrollü ve akıcı sağlanması adına da uygulamalar sıklaştırıldı. Öte yandan, yarımada genelinde açık olan 300'den fazla oteldeki doluluk oranının yüzde 50'yi aştığı, bayram tatili boyunca doluluk oranlarının artmasının beklendiği belirtildi. Aydın'ın Söke ilçesinde de, bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor. 9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Bodrum, Marmaris, Didim ve Kuşadası'na doğru yola çıkan tatilciler, Söke'nin Sazlı Mahallesi mevkiinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.