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Haberler Muğla Bodrum'u fırtına vurdu! Feribot seferleri iptal

Bodrum'u fırtına vurdu! Feribot seferleri iptal

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle Bodrum- Datça ve Yunanistan-İstanköy arası feribot seferleri iptal edildi. Fırtınanın, yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

DHA

Giriş Tarihi:

Bodrum’u fırtına vurdu! Feribot seferleri iptal

Muğla'nın Bodrum ilçesinde fırtına nedeniyle Bodrum- Datça ve Yunanistan-İstanköy arası feribot seferleri iptal edildi. Datça ilçesinde de 15 metrelik motorlu tekne alabora oldu.

Bodrum’u fırtına vurdu! Feribot seferleri iptal

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden 'kuvvetli fırtına' uyarısının ardından Muğla'da fırtına etkili oldu. Saatteki hızı 70 kilometreyi aşan fırtına nedeniyle bugün yapılması planlanan Bodrum- Datça ve Yunanistan-İstanköy arası feribot seferleri iptal edildi.

Bodrum’u fırtına vurdu! Feribot seferleri iptal

Kıyıya vuran dalgaların boyu yer yer 3 metreyi aştı. Türkkuyusu Mahallesi'nde devrilen ağaç nedeniyle yol, trafiğe kapandı. Gümbet Sahili'nde iskele üzerine in��a edilen kabin fırtına nedeniyle devrildi. Balıkçılar ve tur tekneleri denize açılamadı.

Bodrum’u fırtına vurdu! Feribot seferleri iptal

Öte yandan Datça Kumluk Sahili'nde yaklaşık 15 metrelik bir motorlu tekne alabora oydu. Fırtınanın, yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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