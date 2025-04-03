Muğla’da bebek vahşeti! Katil anneyi poşet ele verdi

Muğla Ortaca'da 10 Temmuz 2018 tarihinde vatandaşlar bir çöp konteynerine atılmış, poşet içerisinde bebek cesedi buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, doğumdan hemen sonra göbek bağı bile kesilmeden poşet içerisinde bulunan kız bebeğin yaşamını yitirmiş olduğunu belirledi.

ÇİKOLATA AMBALAJI

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 7 yıl sonra dosyayı tekrar incelemeye aldı. Ekipler, çöpe atılan içerisinde çikolata ambalajı olan bir mağazanın poşetini inceledi. Marketteki temmuz ayına ait 30 günlük görüntüleri inceleyen polis, kamera kayıtlarından belirledikleri çeşitli gıdaların yansıra çikolata alışverişi de yapan ve hamile olan bir kadını belirledi. Yapılan titiz çalışma sonucunda şüphelinin Gülcan Deniz (42) olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan anne Deniz, dedektiflerin olayı anlatması ve "O zaman hamileydin çocuğun nerede?" sorusu üzerine korkunç gerçeği büyük bir soğukkanlılıkla itiraf etti. Gülcan Deniz, "Kız bebek bana ait. Kocam bana sürekli şiddet gösteriyor, eziyet ediyordu. Bebeği doğurmak istemiyordum. Evin salonunda tek başıma doğum yaptım. Bez parçasıyla boynunu sıkıp düğüm attım. Ardından cesedini bir poşete koydum ve çöp konteynerine attım" dedi.

TUTUKLANDILAR

Vahşice işlenen cinayet çözülmüş oldu. 7 yıl sonra gözaltına alınan cani anneden itiraf gelmesinin ardından Gülcan Deniz ile yaşananlar hakkında bilgisi olduğu öğrenilen baba İsmail Deniz (43) sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildiler.