Marmaris’te 5 yıldızlı oteldeki yangın korkuttu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 5 yıldızlı bir otelde yangın çıktı. 6 kişi dumandan etkilendi. 680 kişinin konakladığı otel boşaltıldı... Kısa sürede müdahale edilen yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Marmaris'te İçmeler yolunda bulunan 5 yıldız otelde sabaha karşı yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede yapılan müdahale sonucunda söndürüldü. Dumandan etkilenen 6 kişi hastanede tedavi altına alındı. Korkuya neden olan yangının ardından otel tedbiren boşaltıldı. Bayram tatili içini otelde konaklayan 680 kişi başka otellere yerleştirildi. Kazan dairesinden çıktığı tahmin edilen yangının nedeni araştırılıyor.