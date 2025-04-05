Oğlu da babasının kaderini paylaştı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yumuşak doku kanseri nedeniyle tedavi gören Levent Kaan Bıçakçı (19) yaşamını yitirdi. Levent Kaan Bıçakçı'nın babası Levent Bıçakçı da 1 yıl önce pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Eşi ve oğlunun kansere kurban veren anne Ayşe Bıçakçı da meme ve akciğer kanseri tedavisi görüyor.

BELEDİYEDEN MESAJ

Genç yaşta kansere yakalanan Levent Kaan Bıçakcçı geçen yıl pankreas kanseri nedeniyle yaşamını yitiren babası Levent Bıçakçı ile aynı acı kaderi paylaştı. Bir süredir yumuşak doku kanseri nedeniyle özel bir hastanede tedavi gören ve durumu ağırlaşan Bıçakçı dün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Bıçakçı'nın ölüm haberini alan yakınları yasa boğuldu. Levent Kaan Bıçakçı Kerem Aydınlar Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Ortakent Mezarlığı'na gözyaşları içinde babasının yanına defnedildi. Art arda büyük acılar yaşayan anne Ayşe Bıçakçı da meme ve akciğer kanseri ile mücadelesini sürdürüyor. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz, sevgili Levent Bıçakçı'nın ardından, bu kez oğlu Levent Kaan Bıçakçı'yı çok genç yaşta kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ardında tarifsiz bir acı ve büyük bir boşluk bıraktı. Kaan'a Allah'tan rahmet, başta Bıçakçı ailesi olmak üzere tüm yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.