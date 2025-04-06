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Haberler Muğla Bodrum'da düzenlenen Acı Ot Festivali'nde renkli anlar

Bodrum'da düzenlenen Acı Ot Festivali'nde renkli anlar

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen Acı Ot Festivali'nde yöresel lezzetlerin tanıtımı yapıldı. OYDER Başkanı Öncel Erkal, havanın yağışlı olmasına rağmen festivale katılımın hiç eksilmemesinin kendilerini mutlu ettiğini belirterek "Unutulmaya yüz tutmuş tatları, gelenek ve görenekleri unutturmayıp çocuklara ve gençlere göstermek istiyoruz" dedi.

AA

Giriş Tarihi:

Bodrum’da düzenlenen Acı Ot Festivali’nde renkli anlar

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen Acı Ot Festivali'nde yöresel lezzetlerin tanıtımı yapıldı. Muğla Valiliği, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi ve Ortakent Yahşi Yalılarını Geliştirme ve Mavi Bayrak Derneği (OYDER) işbirliğiyle düzenlenen ve Bodrum'un otlarını gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlayan festivalde, yaklaşık 280 stantta yöresel ve el emeği ürünler yer aldı.

Bodrum’da düzenlenen Acı Ot Festivali’nde renkli anlar

Ortakent Köyiçi mevkisinde dün başlayan festivale, havanın yağışlı olmasına rağmen vatandaşlar ve turistler ilgi gösterdi.

Bodrum’da düzenlenen Acı Ot Festivali’nde renkli anlar

Yöresel sanatçıların konser verdiği festivalde, halk oyunları gösterileri de yer aldı. Ünlü şeflerin katılımıyla yemek workshopları, yöresel yemek yapımı ve mutfak kültürünü tanıtan etkinlikler gerçekleştirildi.

Etkinlik boyunca Bodrum'un doğal otlarının da tanıtımı ve tadımları yapıldı.

Bodrum’da düzenlenen Acı Ot Festivali’nde renkli anlar

OYDER Başkanı Öncel Erkal, gazetecilere yaptığı açıklamada, havanın yağışlı olmasına rağmen festivale katılımın hiç eksilmemesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Bodrum’da düzenlenen Acı Ot Festivali’nde renkli anlar

Festivali büyütmek için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade eden Erkal, "Geçen yıl alanda 165 standımız olurken bu yıl sayı 280 civarına yükseldi. Burada 1,5 kilometrelik bir alana yayıldık. Bu sayıyı önümüzdeki yıl katlayarak artırmayı amaçlıyoruz. Bize destek veren tüm kurumlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bodrum’da düzenlenen Acı Ot Festivali’nde renkli anlar

Erkal, Bodrum'da unutulmaya yüz tutmuş tatları, gelenek ve görenekleri unutturmayıp çocuklara ve gençlere göstermek istediklerini dile getirdi.

Festival bugün sona erecek.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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