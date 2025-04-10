Polis önce ceza kesti sonra kask hediye etti

TÜRK Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası kapsamında Muğla'nın Marmaris ilçesinde farkındalık etkinliği düzenlendi. 'Kaskımız Kaskomuz' projesi çerçevesinde kask takmayan motosiklet sürücülerine önce ceza kesildi, ardından kask hediye edildi. Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirilen uygulamada, yaklaşık 100 kişiye belge ve kask denetimi yapıldı. Kask takmayan sürücülere ceza uygulanırken, Marmarisli iş insanlarının desteğiyle temin edilen 100 kask da bu kişilere ücretsiz olarak dağıtıldı