Bodrum’da kaçak iskele kuran işletmeye ceza

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde, deniz cephesine izinsiz olarak ahşap platform ve iskele yaptığı tespit edilen işletmeye yaklaşık 1 milyon lira idari para cezası uygulandı. Bodrum Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkbükü Mahallesi'nde bir restoranın deniz kıyısına ahşap platform ve iskele yapımına başlandığı yönünde ihbar alınması üzerine çalışma yürütüldü. Ahşap platform ve iskele, Milli Emlak Müdürlüğü ve Bodrum Belediye Başkanlığı Yapı Kontrol Müdürlüğü Yıkım Şefliği ekiplerinin müdahalesiyle kaldırıldı. İşletmeye yaklaşık 1 milyon lira idari para cezası verildiği belirtildi.