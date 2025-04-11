Fethiye’de motoryat ve 3 tekne alev alev yandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan yangında özel marinada bağlı bir motoryat ve 3 tekne alevlere teslim oldu. Yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Olay, Fethiye Karagözler mahallesindeki özel bir marinada dün sabah saatlerinde meydana geldi. Şahin Yeğenoğlu'na ait olduğu belirtilen motor yatta bilinmeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede yanındaki diğer teknelere de sıçradı. Olay yerine gelen ekipler bir motoryat ve 3 tekneyi etkisi altına alan alevlere müdahaleye başladı. Yangının olduğu bölgedeki diğer tekne ve motoryatlar bölgeden uzaklaştırıldı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Öte yandan dumandan etkilenen 4 kişiye de olay yerinde sağlık ekipleri tarafından oksijen desteği sağlandı