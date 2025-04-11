Muğla’da radyoaktif rezalet

MUĞLA'DA bir hastanede özel bir firma tarafından işletilen Nükleer Tıp Merkezi'nde büyük bir skandal patlak verdi. Merkezde tiroid sintigrafisi çekimi sırasında hastalara olması gerekenden çok daha fazla radyoaktif madde verildiği iddia edildi.

RAPORLARA YANSIDI

BU iddia üzerine bakanlık müfettişlerinin hazırladığı raporda hastalara yüksek doz radyoaktif madde verildiği tespiti yer alırken, Birlik Sağlık-Sen Muğla İl Temsilcisi Abdullah Gül, "İnsan hayatını hiçe sayanlar adalet önünde hesap verecek" diye konuştu.

KANSER RİSKİ VAR

Birlik Sağlık-Sen Muğla İl Temsilcisi Abdullah Gül, "Bu uygulamalardan dolayı ileriki yıllarda insanlarımız kanser olma riski ile karşı karşıya kalabilir" dedi